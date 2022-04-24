Удар по Одессе: погибла журналистка и ее 3-месячная дочь 24 апреля, 02:52 Цей матеріал також доступний українською Валерия Глодан во время беременности (Фото:instagram.com/underwonderwow)

Среди жертв ракетного удара по Одессе, нанесенного 23 апреля российскими войсками, были журналистка Валерия Глодан и ее 3-месячная дочь.

Об этом написала знакомая Елена Поволяева.



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«Не могу поверить. Мы не были прямо друзьями, но дружили, это точно. Были коллегами полтора года, тесно сотрудничали с этой замечательной, искренней и доброй девушкой. У нее же дочь совсем маленькая. Была. Три месяца. И она не выжила. Невыразимо жаль. Хочется кричать и лезть на стенку», – пишет Елена.

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В результате ракетного удара погибла и мама Валерии.

Фотографии жены и дочери разместил муж Валерии, Юрий, перед обстрелом вышедший в магазин.

«Родные мои, Царство небесное! Вы в наших сердцах!» — написал он.

Женщина поддерживала волонтеров и протестовала против войны.

Российские военные в субботу, 23 апреля, нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела погибли восемь человек, по меньшей мере 18 — получили ранения. Оккупанты повредили жилой дом и объекты инфраструктуры, две вражеские ракеты уничтожены.

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