В Северодонецке в результате вражеских обстрелов погибли два человека — ОВА
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Северодонецке в результате вражеских обстрелов погибли мужчина и женщина.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
«Мужчина и женщина погибли на месте. Россияне обстреляли дом в старых районах города примерно в 16:00. Еще один мужчина госпитализирован», — написал он.
По его словам, девять человек позавчера получили ранения после артиллерийской атаки врага по больнице в Северодонецке.
«В детскую больницу в Днепре госпитализирован 15-летний житель Лисичанска, который получил травмы при обстреле города российской армией», — заявил глава области.
Гайдай добавил, что вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили.
«Атаковали также в направлении Тошковки. Там снова много разрушений жилого фонда», — написал он.
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