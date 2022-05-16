В Северодонецке в результате вражеских обстрелов погибли два человека — ОВА

16 мая, 08:42
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Северодонецке в результате вражеских обстрелов погибли мужчина и женщина.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Мужчина и женщина погибли на месте. Россияне обстреляли дом в старых районах города примерно в 16:00. Еще один мужчина госпитализирован», — написал он.

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По его словам, девять человек позавчера получили ранения после артиллерийской атаки врага по больнице в Северодонецке.

https://www.youtube.com/watch?v=I73FfZmf90k

«В детскую больницу в Днепре госпитализирован 15-летний житель Лисичанска, который получил травмы при обстреле города российской армией», — заявил глава области.

Гайдай добавил, что вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили.

«Атаковали также в направлении Тошковки. Там снова много разрушений жилого фонда», — написал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Луганская область Северодонецк Война России против Украины

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