В Кропивницком и пригороде Кривого Рога прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

21 июля, 12:58
В Кропивницком и пригороде Кривого Рога прогремели взрывы (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

В понедельник днем, 21 июля, в Кропивницком и пригороде Кривого Рога прогремели взрывы на фоне угрозы применения баллистического вооружения россиянами.

О взрывах в населенных пунктах сообщает Суспільне.

Незадолго до этого Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения россиянам.

Позже военные предупредили, что зафиксировали скоростную цель в сторону Кропивницкого.

Других деталей не сообщается.

В ночь на 21 июля Россия атаковала Украину 450 целями, удалось сбить 403 из 423 дронов и «подавляющее большинство» ракет.

Точное количество сбитых и обезвреженных ракет ВС не называют, однако известно, что Россия атаковала:

  • 5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 Кинжал;
  • 4 крылатыми ракетами Калибр;
  • 1 крылатой ракетой Искандер-К;
  • 14 крылатыми ракетами Х-101;
  • 423 дронами (шахедами и БПЛА-имитаторами).

Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в трех локациях, а также падение сбитых дронов — на 12 локациях.

Россияне совершили 12 ударов по Харькову, возник пожар. Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке с начала войны, в трех селах громады повреждена инфраструктура.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Кропивницкий Кривой Рог Днепропетровская область Кировоградская область

