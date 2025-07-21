В Кропивницком и пригороде Кривого Рога прогремели взрывы на фоне угрозы баллистики

В Кропивницком и пригороде Кривого Рога прогремели взрывы (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

В понедельник днем, 21 июля, в Кропивницком и пригороде Кривого Рога прогремели взрывы на фоне угрозы применения баллистического вооружения россиянами.

О взрывах в населенных пунктах сообщает Суспільне.

Незадолго до этого Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения россиянам.

Позже военные предупредили, что зафиксировали скоростную цель в сторону Кропивницкого.

Других деталей не сообщается.

В ночь на 21 июля Россия атаковала Украину 450 целями, удалось сбить 403 из 423 дронов и «подавляющее большинство» ракет.

Точное количество сбитых и обезвреженных ракет ВС не называют, однако известно, что Россия атаковала:

5 аэробаллистическими ракетами Х-47 М2 Кинжал;

4 крылатыми ракетами Калибр;

1 крылатой ракетой Искандер-К;

14 крылатыми ракетами Х-101;

423 дронами ( шахедами и БПЛА-имитаторами).

Зафиксировано попадание 23 ударных БпЛА в трех локациях, а также падение сбитых дронов — на 12 локациях.

Россияне совершили 12 ударов по Харькову, возник пожар. Ивано-Франковск подвергся самой масштабной атаке с начала войны, в трех селах громады повреждена инфраструктура.