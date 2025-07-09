Российские оккупанты атаковали Львовскую область ракетами и БПЛА: сколько удалось уничтожить

В среду, 9 июля, российские оккупанты атаковали Львовскую область ракетами и БПЛА.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Подразделения Воздушного командования Запад уничтожили две крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101 и 54 шахедов.

При этом он напомнил, что зона ответственности ВК Запад — это не только Львовская область. Это также Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Других деталей он не раскрыл.

В ночь на 9 июля, российские войска массированно атаковали Украину сотнями шахедов, баллистическими и крылатыми ракетами. Под самым тяжелым ударом за время вторжения был Луцк, взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях.