Российские оккупанты атаковали Львовскую область ракетами и БПЛА: сколько удалось уничтожить
Россияне атаковали Львовскую область ракетами и шахедами (Фото: 22 ОМБр/Александр Рыхлицкий)
В среду, 9 июля, российские оккупанты атаковали Львовскую область ракетами и БПЛА.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Подразделения Воздушного командования Запад уничтожили две крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101 и 54 шахедов.
При этом он напомнил, что зона ответственности ВК Запад — это не только Львовская область. Это также Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Других деталей он не раскрыл.
В ночь на 9 июля, российские войска массированно атаковали Украину сотнями шахедов, баллистическими и крылатыми ракетами. Под самым тяжелым ударом за время вторжения был Луцк, взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях.