Российские оккупанты выпустили по Украине 42 воздушных цели, удалось сбить 26 шахедов

22 июля, 09:37
Российские оккупанты выпустили по Украине 42 воздушных целей

Российские оккупанты выпустили по Украине 42 воздушных целей (Фото: Александр Медведев/NV)

В ночь на 22 июля российские оккупанты выпустили по Украине 42 шахеда и других дронов. Украинская ПВО уничтожила 26 БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Уточняется, что россияне атаковали 42 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Приморско-Ахтарск — рф., Чауда, Гвардейское — ТОТ Крыма.

По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 26 шахедов на юге и востоке страны.

Кроме того, семь БпЛА — локационно потерянные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание девяти БпЛА в трех локациях, падение обломков в трех локациях.

В ночь на 22 июля российские беспилотники ударили по Одессе, вызвав пожар на стоянке, повреждения жилых домов и торгового объекта

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Война России против Украины Российская агрессия шахеды Shahed-136 Дроны

Поделиться:

