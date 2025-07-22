Российские оккупанты выпустили по Украине 42 воздушных цели, удалось сбить 26 шахедов
Российские оккупанты выпустили по Украине 42 воздушных целей (Фото: Александр Медведев/NV)
В ночь на 22 июля российские оккупанты выпустили по Украине 42 шахеда и других дронов. Украинская ПВО уничтожила 26 БПЛА.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Уточняется, что россияне атаковали 42 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Приморско-Ахтарск — рф., Чауда, Гвардейское — ТОТ Крыма.
По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 26 шахедов на юге и востоке страны.
Кроме того, семь БпЛА — локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Зафиксировано попадание девяти БпЛА в трех локациях, падение обломков в трех локациях.
В ночь на 22 июля российские беспилотники ударили по Одессе, вызвав пожар на стоянке, повреждения жилых домов и торгового объекта