Российские оккупанты атаковали Украину 65 дронами, ПВО обезвредила 46 из них — Воздушные силы

30 сентября, 10:31
Украине удалось уничтожить 46 дронов (Фото: REUTERS/Stringer)

В ночь на 30 сентября россияне атаковали 65-ма ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито и подавлено 46 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА в 6 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Атака продолжается — на севере и востоке зашли новые группы ударных БпЛА.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В ночь на вторник, 30 сентября, в Сумской области в результате российского удара погибли супруги и двое их детей.

Российские оккупанты систематически атакуют Сумщину. В частности, 29 сентября в Шалыгинской общине в результате атаки вражеского дрона была тяжело ранена 60-летняя женщина. Ее доставили в больницу, однако спасти не удалось.

Также вечером российский дрон атаковал 23-летнего мужчину в Миропольской общине, ехавшего на мотоцикле, он получил тяжелые ранения.

На Черниговщине из-за российской атаки без электроснабжения остались более 26 тысяч абонентов в городе Бобровица и близлежащих населенных пунктах.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Воздушные силы Война России против Украины Российская агрессия

