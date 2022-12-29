«Не вопрос недель». В Офисе президента рассказали, сколько займет восстановление после новой массированной атаки РФ

29 декабря, 16:06
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След от российской ракеты в небе над Киевом, 29 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

След от российской ракеты в небе над Киевом, 29 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что на восстановление энергосистемы после массированной ракетной атаки РФ в четверг, 29 декабря, нужны «не недели».

В эфире телемарафона Тимошенко сообщил, что российские оккупанты ударили по нескольким энергообъектам на западе Украины и не только.

«Не будем уточнять конкретные локации, но из-за этих „прилетов“ у нас есть ограничения по мощностям энергоснабжения в некоторых регионах. Прежде всего — большие ограничения во Львове и области, в Одессе, где сейчас фактически работает только критическая инфраструктура. Есть также ограничения в Киевском и Харьковском регионах», — сказал он.

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Тимошенко добавил, что украинские энергетики стараются восстановить мощности в ближайшее время и «это не вопрос недель»: «Надеюсь, это удастся сделать очень-очень быстро».

Комментируя ситуацию в Киеве, замглавы ОП отметил, что сейчас в столице есть мощности на электроэнергию для бытовых потребителей.

«В Киеве сейчас таких больших проблем нет, ситуация наладится, надеемся, уже завтра будет хорошая ситуация», — сказал Тимошенко.

Утром в четверг, 29 декабря, Россия снова нанесла по Украине массированный удар. Из-за атак на объекты критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что из 69 ракет, запущенных страной-агрессором по Украине, удалось сбить 54.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что российские войска, вероятно, продолжат бить ракетами по Украине, но уровень атак может снизиться из-за сокращения запасов врага.

https://www.youtube.com/embed/P26u7f9TdnU
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Электроэнергия Электричество Ракетные удары Отключения света Энергосистема Кирилл Тимошенко Офис президента Украины Война России против Украины

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