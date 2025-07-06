Тактика двойных ударов. Российские оккупанты атаковали спасателей в Херсоне и Харькове
Российские оккупанты обстреляли Харьковскую область (Фото: ГСЧС Харьковской области)
В воскресенье, 6 июля, российские оккупанты атаковали спасателей ГСЧС в Харькове и Херсоне. После приезда оперативных служб на места атаки их атаковали повторно.
Об этом сообщает ГСЧС.
В Харькове враг ударил по городу с помощью беспилотника. По прибытии спасателей на место пожара оккупанты нанесли повторный удар. Повреждена пожарная автоцистерна. Личный состав не пострадал — пожарные вовремя спустились в укрытие.
В Херсоне после обстрела города на территории АЗС возник пожар. Когда спасатели прибыли для тушения, враг повторно атаковал их. Повреждена пожарная автоцистерна. Личный состав и гражданские не пострадали.
Российские войска в ночь на 6 июля массированно атаковали беспилотниками портовую инфраструктуру Николаева.
Также под ударом оказался Кременчуг. Там россияне попали в здание ТЦК и СП.
И.о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что в результате вражеской атаки на Кременчугский район 6 июля возник пожар на территории частного домовладения.