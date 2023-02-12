Россия, вероятно, привлекает иностранных наемников для атак дронами — ГУР

12 февраля, 14:02
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Российские наемники (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Российские наемники (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Для организации атак дронами по территории Украины Россия, вероятно, привлекает иностранных наемников. Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры двух операторов Shahed, уточняющих координаты цели во время массированной атаки РФ 10 февраля. В нем собеседники общаются на курдском языке, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Разведчики подчеркивают, что РФ начала привлекать к атакам по территории Украины не только иранских инструкторов, обучающих россиян использованию дронов.

https://twitter.com/DI_Ukraine/status/1624709908875857922

Отмечается, что собеседники общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарси. Этот перехват может свидетельствовать о том, что на стороне РФ также воюют курдские наемники, имеющие опыт боевого использования Shahed.

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Во время проведения своих операций в Сирии российские войска уже привлекали вооруженные отряды, состоявшие из курдских и афганских наемников, добавило ГУР.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Россия Обстрел Российские наемники Дроны Shahed-136

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