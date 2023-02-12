Россия, вероятно, привлекает иностранных наемников для атак дронами — ГУР 12 февраля, 14:02 Российские наемники (Фото:Стратком ВСУ/Telegram)

Для организации атак дронами по территории Украины Россия, вероятно, привлекает иностранных наемников. Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры двух операторов Shahed, уточняющих координаты цели во время массированной атаки РФ 10 февраля. В нем собеседники общаются на курдском языке, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Разведчики подчеркивают, что РФ начала привлекать к атакам по территории Украины не только иранских инструкторов, обучающих россиян использованию дронов.

Отмечается, что собеседники общаются на диалекте курдского языка с вкраплением слов на фарси. Этот перехват может свидетельствовать о том, что на стороне РФ также воюют курдские наемники, имеющие опыт боевого использования Shahed.

Видео дня

Во время проведения своих операций в Сирии российские войска уже привлекали вооруженные отряды, состоявшие из курдских и афганских наемников, добавило ГУР.