Часть Хмельницкой области осталась без света в результате российского обстрела

29 июня, 13:37
Последствия российского обстрела Украины (Фото: via Думская / Telegram)

Последствия российского обстрела Украины (Фото: via Думская / Telegram)

Войска РФ в ночь на воскресенье, 29 июня, атаковали ударными беспилотниками и ракетами Хмельницкую область.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Telegram-канале.

В небе над регионом силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты Х-101 и 30 дронов-камикадзе, из них 21 — локально потерян. В результате массированной атаки РФ повреждены линии электропередач.

Около 150 потребителей в одном из населенных пунктов Шепетовского района остались без света. Кроме этого, в школе повреждены окна.

Во Львовской области повреждена критическая инфраструктура, в Ивано-Франковской — пострадала женщина, в городе Смела Черкасской области шесть человек получили ранения, повреждены три девятиэтажки и существенно разрушен колледж Национального университета пищевых технологий, а в Полтаве повреждены главный и пригородный железнодорожные вокзалы.

По данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на воскресенье российские оккупанты применили в ходе атаки на Украину более 500 дронов и ракет.

«К отражению массированной атаки были привлечены все имеющиеся средства Сил обороны, которые могут работать по средствам воздушного нападения противника», — сообщили в ВС ВСУ.

В частности, пилоты самолетов F-16 уничтожили десятки шахедов.

