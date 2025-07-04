В ночь на пятницу, 4 июля, страна-агрессор Россия атаковала Киевскую область ракетами и дронами, в результате чего есть повреждения жилых домов.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник у Telegram.

Він зазначив, що повітряна тривога на Київщині тривала понад 15 годин. Протиповітряна оборона у рамках експериментального проєкту перехопила близько 60 ворожих БпЛА.

Реклама

За його словами, обійшлось без постраждалих. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено.

Водночас у Бучанському районі пошкоджено багатоповерхівку, два приватні будинки та автомобілі.

У Фастівському районі ліквідовані пожежі покрівлі багатоповерхового будинку та гаражних приміщень. Пошкоджено будівлю кінологічного центру, три автомобілі, а також вибиті вікна у трьох квартирах багатоповерхівок.

Крім того, у Броварському районі пошкоджено вікна закладу освіти.

Калашник додав, що оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків російської атаки.

Вночі 4 липня у Києві лунали потужні вибухи. Внаслідок комбінованої атаки дронами і балістикою у столиці 23 постраждалих, зафіксовано падіння уламків у п’яти районах, виникли численні пожежі.

За даними влади, пошкоджено житлові будинки, навчальний та медичний заклади, нежитлові будівлі, автомобілі, складські приміщення тощо. Укрзалізниця заявила про пошкодження залізничних колій в межах Києва.

Повітряні сили повідомили, що Росія вночі атакувала Україну рекордною кількістю цілей — 550, зокрема 539 дронами та 11 ракетами, у тому числі одним Кинджалом. ППО знешкодила 476 дронів та дві крилаті ракети Іскандер-К.