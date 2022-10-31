У ДТЭК закончилось оборудование для ремонта поврежденной РФ инфраструктуры — исполнительный директор

31 октября, 16:13
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Поврежденные российскими ударами линии электропередачи в Николаевской области, 28 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Поврежденные российскими ударами линии электропередачи в Николаевской области, 28 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У компании ДТЭК закончилось оборудование для ремонта поврежденной в результате российских ударов инфраструктуры. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона в понедельник, 31 октября.

«Мы, к сожалению, уже использовали запас оборудования, который был у нас на складах после первых двух волн атак [российских оккупантов], которые происходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли купить. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов… Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, потому что это очень дорого», — сказал он.

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Сахарук добавил, что компания работает над тем, как купить оборудование или получить его от партнеров. По его словам, проблема коснулась всех энергетиков.

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Исполнительный директор ДТЭК также сказал, что аварийные отключения сейчас могут продолжаться и 6, и 12 часов в зависимости от того, сколько времени нужно на восстановление поврежденных оккупантами объектов: «Очевидно, что восстановление будет небыстрым. Каждый раз [при новом обстреле] повреждается то оборудование, которое мы поставили раньше… Каждый раз будет все дольше и дольше».

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В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины. Попадания ракет зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Днепропетровской областях — всего в 10 регионах.

Из 50 ракет, которые Россия выпустила по Украине, 44 сбили силы ПВО.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российские атаки на инфраструктуру Украины были спланированы неделями ранее и что страна-террорист «использует зиму как оружие».

https://www.youtube.com/embed/Zru8rr0k-Ic
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Электроэнергия ДТЭК Инфраструктура Ракетные удары Энергосистема Война России против Украины

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