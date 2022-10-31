У ДТЭК закончилось оборудование для ремонта поврежденной РФ инфраструктуры — исполнительный директор 31 октября, 16:13 Поврежденные российскими ударами линии электропередачи в Николаевской области, 28 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У компании ДТЭК закончилось оборудование для ремонта поврежденной в результате российских ударов инфраструктуры. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона в понедельник, 31 октября.

«Мы, к сожалению, уже использовали запас оборудования, который был у нас на складах после первых двух волн атак [российских оккупантов], которые происходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли купить. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов… Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, потому что это очень дорого», — сказал он.



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Сахарук добавил, что компания работает над тем, как купить оборудование или получить его от партнеров. По его словам, проблема коснулась всех энергетиков.

Исполнительный директор ДТЭК также сказал, что аварийные отключения сейчас могут продолжаться и 6, и 12 часов в зависимости от того, сколько времени нужно на восстановление поврежденных оккупантами объектов: «Очевидно, что восстановление будет небыстрым. Каждый раз [при новом обстреле] повреждается то оборудование, которое мы поставили раньше… Каждый раз будет все дольше и дольше».

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку по всей территории Украины. Попадания ракет зафиксированы в Харькове, Запорожье, Черкасской, Киевской, Днепропетровской областях — всего в 10 регионах.

Из 50 ракет, которые Россия выпустила по Украине, 44 сбили силы ПВО.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что российские атаки на инфраструктуру Украины были спланированы неделями ранее и что страна-террорист «использует зиму как оружие».