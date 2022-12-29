Укрэнерго — о последствиях массированного удара: Врагу не удалось достичь целей 29 декабря, 20:56 Последствия ракетного удара РФ по Киеву, 29 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Страна-террорист Россия массированным ударом по Украине в четверг, 29 декабря, не достигла целей и не смогла «погасить» украинскую энергосистему. Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

По словам Кудрицкого, сейчас значительную часть генерирующих мощностей в энергосистеме восстановили, но есть значительные повреждения некоторых электростанций и сети. По некоторым объектам россияне наносили удары «и семь, и восемь, и десять раз», но, «сколько бы раз они туда ни попадали, мы все равно будем их восстанавливать», подчеркнул он.



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«[Повреждения] связаны с тем, что это была не одна ракетная атака, а по сути серия атак. Все началось ночью с атаки дронами-камикадзе, потом была массированная ракетная атака, а потом еще несколько атак системами С-300 по Харьковской, Николаевской и некоторым другим областям… Я так понимаю, что враг пытается выпустить все, что у него есть, чтобы поразить нашу энергосистему», — сказал глава правления НЭК Укрэнерго.

Кудрицкий рассказал, что из-за вражеских обстрелов сейчас есть проблемы с доставкой электроэнергии в Харьковской, Киевской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Львовской областях.

Утром в четверг, 29 декабря, Россия снова нанесла по Украине массированный удар. Из-за атак на объекты критической инфраструктуры нарушения с электроснабжением зафиксированы в Харькове, Львове, Одесской области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что из 69 ракет, запущенных страной-агрессором по Украине, удалось сбить 54 крылатые ракеты.

В Минобороны сообщили, что в результате вражеской атаки пострадали более 18 жилых домов и десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Глава МВД Денис Монастырский заявил о трех погибших и шести раненых.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что российские войска, вероятно, продолжат бить ракетами по Украине, но уровень атак может снизиться из-за сокращения запасов врага.