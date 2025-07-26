Основной удар — Днепропетровская область. РФ ночью запустила по Украине 208 дронов и 27 ракет, ПВО обезвредила 200 целей — Воздушные силы

26 июля, 10:11
Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Армия страны-агрессора России в ночь на субботу, 26 июля, запустила по Украине 208 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, а также 27 ракет. Силы обороны смогли сбить или подавить 200 воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Российские оккупанты атаковали Украину:

  • 208 дронами из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска (РФ), Гвардейского (Крым);
  • 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской, Курской, Ростовской областей (РФ), Ейска и Крыма;
  • 8 крылатыми ракетами Искандер-К из Ейска, Воронежской и Ростовской областей;
  • 7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Белгородской области (РФ) и временно оккупированной территории Запорожской области.

Воздушные силы отметили, что основным направлением удара была Днепропетровщина.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной было сбито или подавлено РЭБ 200 средств воздушного нападения противника:

  • 183 ударных БпЛА;
  • 17 ракет различных типов.

Украинские военные зафиксировали попадание 10 ракет и 25 ударных дронов в 9 локациях, а также падение сбитых — на 8 локациях.

Ночью 26 июля в Днепре, Харькове и Запорожье прогремели взрывы. В Запорожском районе было зафиксировано несколько пожаров, есть попадание в нежилое здание.

В Днепропетровской области в результате комбинированного удара РФ были повреждены многоэтажка и промышленные предприятия, вспыхнул ТЦ. Погибли два человека, еще пятеро пострадали.

Россияне нанесли более 20 ударов за три ночных часа по Харькову. В городе возникли семь пожаров, повреждены многоэтажки, пятеро пострадавших.

Редактор: Ева Сластнова

