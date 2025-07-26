Основной удар — Днепропетровская область. РФ ночью запустила по Украине 208 дронов и 27 ракет, ПВО обезвредила 200 целей — Воздушные силы
Воздушное нападение РФ отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)
Армия страны-агрессора России в ночь на субботу, 26 июля, запустила по Украине 208 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, а также 27 ракет. Силы обороны смогли сбить или подавить 200 воздушных целей.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Российские оккупанты атаковали Украину:
- 208 дронами из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарска (РФ), Гвардейского (Крым);
- 12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской, Курской, Ростовской областей (РФ), Ейска и Крыма;
- 8 крылатыми ракетами Искандер-К из Ейска, Воронежской и Ростовской областей;
- 7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Белгородской области (РФ) и временно оккупированной территории Запорожской области.
Воздушные силы отметили, что основным направлением удара была Днепропетровщина.
Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушной обороной было сбито или подавлено РЭБ 200 средств воздушного нападения противника:
- 183 ударных БпЛА;
- 17 ракет различных типов.
Украинские военные зафиксировали попадание 10 ракет и 25 ударных дронов в 9 локациях, а также падение сбитых — на 8 локациях.
Ночью 26 июля в Днепре, Харькове и Запорожье прогремели взрывы. В Запорожском районе было зафиксировано несколько пожаров, есть попадание в нежилое здание.
В Днепропетровской области в результате комбинированного удара РФ были повреждены многоэтажка и промышленные предприятия, вспыхнул ТЦ. Погибли два человека, еще пятеро пострадали.
Россияне нанесли более 20 ударов за три ночных часа по Харькову. В городе возникли семь пожаров, повреждены многоэтажки, пятеро пострадавших.