Массированная атака РФ: поводов для паники нет, в некоторых регионах начались подключения электроэнергии — Укрэнерго 23 ноября, 21:14 Львов вечером 23 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

В НЭК Укрэнерго прокомментировали последствия массированных ракетных ударов РФ по Украине в среду, 23 ноября.

Как сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram, аварийные отключения по всей Украине вызваны попаданиями в объекты критической инфраструктуры. Диспетчеры и инженеры компании стараются восстановить питание пострадавших регионов по резервным схемам, специалисты оценивают масштаб повреждений и начинают ремонты, где это возможно.



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В Укрэнерго предупредили, что из-за значительного объема повреждений, дождей со снегом и морозов в некоторых областях восстановление может продолжаться дольше.

«Сегодня произошла седьмая массированная террористическая атака на энергетические объекты Украины… Поводов для паники нет. У Укрэнерго есть четкие планы и протоколы действий, которые уже сейчас выполняются. В первую очередь будут запитывать объекты критической инфраструктуры — водоканалы, теплокоммунэнерго, больницы, вокзалы и т. д. В некоторых регионах подключения уже производятся», — рассказали в пресс-службе.

Компания напомнила, что в Украине запускают работу Пунктов несокрушимости, где есть электрика, интернет, мобильная связь, вода, тепло и аптечка. Они работают круглосуточно, карту пунктов можно посмотреть на сайте.

Ранее замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что энергосистема Украины после российских ракетных ударов будет восстановлена в течение часов, а не дней или месяцев.



23 ноября Россия совершила новый массированный обстрел украинских городов и областей, включая Киев. В результате погибли шесть человек, еще 36 получили ранения.



Силы ПВО сбили 51 из 67 крылатых ракет, выпущенных оккупантами. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, которые будут действовать сутки. По данным Нацполиции, российские ракеты попали в 16 объектов инфраструктуры.

