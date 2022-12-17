Среди погибших при ракетном ударе РФ по дому в Кривом Роге супружеская пара, под завалами их сын — ОВА

17 декабря, 00:16
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Жилой дом в Кривом Роге, разрушенный российской ракетой, 16 декабря 2022 года (Фото:Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА))

Жилой дом в Кривом Роге, разрушенный российской ракетой, 16 декабря 2022 года (Фото:Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА))

В результате ракетного удара россиян по жилому дому в Кривом Роге погибли три человека — пожилая женщина и молодая супружеская пара.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко написал в Telegram-канале, что еще 13 человек получили ранения, среди них четверо детей. Семилетняя девочка находится в тяжелом состоянии.

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«Российская атака оборвала три жизни. Погибла 64-летняя женщина и молодые супруги. Под обломками дома остается их маленький сын», — сообщил Резниченко.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении сказал, что в Кривом Роге весь день разбирали завалы жилого дома, известно о троих погибших.

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях.

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Всего страна-террорист выпустила по Украине 74 ракеты, из них сбили 60. Укрэнерго ввела режим чрезвычайной ситуации из-за последствий ракетных ударов.

Владимир Зеленский в обращении заявил, что в центральных регионах и возле Киева сбили больше 40 вражеских ракет. В большинстве городов и регионов ввели аварийные отключения, в Киеве и 14 областях прекратилось водоснабжение.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Кривой Рог Военные преступления РФ Война России против Украины Ракетный удар

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