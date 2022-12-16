Массированная ракетная атака РФ: в Украине повреждены высоковольтные подстанции и генерация, в системе серьезный дефицит — Шмыгаль

16 декабря, 17:45
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Отключения света в Киеве 16 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Отключения света в Киеве 16 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В результате массированной ракетной атаки РФ в пятницу, 16 декабря, в Украине повреждены высоковольтные подстанции и генерация. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль у себя в Telegram-канале.

«Сегодня российские террористы уже в девятый раз обстреляли объекты нашей энергетической инфраструктуры. Мы расцениваем эту террористическую деятельность российского руководства как очередную попытку совершить геноцид украинского народа», — заявил он.

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Глава Кабинета министров подчеркнул, что украинские силы ПВО сбили 60 ракет из 76 и «не дали врагу погрузить нас во тьму». Вражеские удары снова повредили высоковольтные подстанции и генерацию, в энергосистеме зафиксирован серьезный дефицит, а почти по всей стране действуют экстренные отключения.

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Шмыгаль добавил, что защитникам Украины нужно больше оружия, а энергетикам — больше оборудования.

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Люди переживают ракетную атаку в остановившемся киевском метро, 16 декабря (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi) Нет электричества, тепла и воды. Последствия новой крупной российской ракетной атаки в разных городах и регионах Украины

В Укрэнерго ранее сообщили, что больше всего от российских атак пострадали северный, южный и центральный регионы. Из-за того, что это уже девятая волна ракетных ударов по украинсским энергообъектам, восстановление может занять больщше времени. В первую очередь подключат объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистительные сооружения.

В пятницу, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный удар по Украине. Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках более 70 российских ракет. Целями ударов стали энергообъекты во многих областях.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы. Харьков полностью обесточен в результате атаки, подтвержден удар по жилому дому в Кривом Роге (два человека погибли, восемь ранены, включая четырех детей). Позже стало известно, что сегодня Киев атаковали 40 ракет, 37 из них были сбиты.

Всего РФ выпустила по Украине 76 ракет, из них сбили 60. Укрэнерго ввела режим чрезвычайной ситуации из-за последствий ракетных ударов.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Электроэнергия Электричество Ракетные удары Отключения света Денис Шмыгаль Война России против Украины

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