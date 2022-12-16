РФ выпустила по Украине 74 ракеты, пострадали пять областей — Генштаб 16 декабря, 19:04 Защитники Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 16 декабря, на 296-й день с начала полномасштабного вторжения России.

Главное из сводки, опубликованной в Facebook Генштаба:



российские оккупанты выпустили по гражданской инфраструктуре Украины 70 крылатых и четыре управляемых авиационныъ ракеты, силы ПВО сбили 60 крылатых ракет. Вражеские удары повредили несколько объектов энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях;

признаков формирования наступательной группировки врага на Волынском и Полесском направлениях нет, в Беларуси остаются подразделения войск страны-агрессора;

на Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне продолжают штурм позиций защитников Украины, пытаясь найти слабые места и прорвать линию обороны. Только на этих направлениях обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов;

враг укрепляет линию обороны на границе Херсонской области и АР Крым, усиливает оборону и охрану объектов водоснабжения на оккупированном полуострове, в частности, Северо-Крымского канала;

ракетные войска и артиллерия защитников Украины за сутки поразили три района сосредоточения оккупантов, пункт управления и вражеский склад боеприпасов.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны страна-агрессор потеряла около 97 270 своих военных, за прошедшие сутки — 680.

