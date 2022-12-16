Нет электричества, тепла и воды. Последствия новой крупной российской ракетной атаки в разных городах и регионах Украины 16 декабря, 20:21 Сюжет Люди переживают ракетную атаку в остановившемся киевском метро, 16 декабря (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

16 декабря Россия осуществила новый массированный ракетный обстрел Украины. Пословам главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, ПВО сбила 60 из 76 выпущенных по Украине ракет, целями которых были преимущественно объекты энергетической инфраструктуры.



Глава Минэнерго Герман Галущенко подтвердил, что вследствие атаки 16 декабря были повреждены энергообъекты на востоке и на юге Украины. По всей Украине вводятся экстренные аварийные отключения света. Укрэнерго ввела режим чрезвычайной ситуации из-за последствий ракетных ударов, поскольку сегодня произошла потеря более 50% потребления энергосистемы Украины, что значит невозможность поставлять электроэнергии к половине потребителей.

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По словам Глущнко, атака привела к повреждению ориентировочно девяти объектов генерации и ограничила производство атомных станций.

НВ рассказывает о последствиях российской ракетной атаки в разных городах и регионах Украины.

Киев и Киевская область

По последним данным, сегодня Киев атаковали 40 ракет, 37 из них были сбиты. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы.

В столице продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Движение электротранспорта, в том числе и метро, временно приостановлено, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Также во многих районах столицы продолжаются отключения воды и тепла.

В КГГА сообщили, что метро в Киеве не будет ходить до конца дня. Подземные станции будут работать в режиме укрытия. По словам главного инженера коммунального предприятия Виктора Выговского, Киевский метрополитен не работает как транспорт после отмены воздушной тревоги и не может перевозить людей из-за отсутствия необходимой мощности для движения поездов.

Завтра в Киеве также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метрополитена.

Частным перевозчикам Киева поручили обеспечить усиленный выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай.

В Киевской области был поврежден объект критической инфраструктуры и частный сектор, ранены три человека. Один из раненых в тяжелом состоянии.

В регионе действуют экстренные отключения электричества. При этом больницы и критическая инфраструктура функционирует на генераторах.

По состоянию на вечер 16 декабря треть жителей Киева была подключена к тепло- и водоснабжению, электричество было у 40%, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона. Он отметил, что во время российской атаки были попадания по объектам критической инфраструктуры столицы.

Мэр заверил, что городские службы работают, чтобы к утру вернут тепло и воду всем жителям столицы. «Энергетики работают, чтобы стабилизировать систему энергоснабжения», — добавил он.

Начальник КГГА Сергей Попков утверждал, что электроэнергия есть в отдельных районах, «графика как такового не существует», но электричество поочередно включается во многих районах.

Он напомнил, что электротранспорт в столице остановлен из-за большой потери генерации, на маршруты вывели автобусы, а для сообщения между правым и левым берегом запустили электропоезда, ходящие по маршруту электрички.

«Как только восстановительные работы закончат — частично или полностью — движение возобновят. О сроках пока говорить не буду… [Метро] сегодня вряд ли будет работать, завтра жизнь покажет», — добавил Попко.

Харьков

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что после ракетный удар РФ Харьков полностью обесточен. Он уточнил, что работают все Пункты несокрушимости, где можно согреться, подзарядить телефон, получить интернет и выпить горячий чай.

Позже он добавил, что в домах харьковчан отсутствует отопление и прекращена подача воды.

По словам, главы Минэнерго Германа Галущенка, в Харькове будет сложная ситуация. Терехов отмечал, что есть колоссальные инфраструктурные разрушения прежде всего энергетической системы.

В 17:43 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в своем Telegram-канале, что в Харькове и семи общинах области частично восстановлено электроснабжение.

«Частично Змиевская, Изюмская, Богодуховская, Лозовская, Балаклейская, Нововодолажская, Краснокутская громады уже со светом. Начали запитывать частично и Харьков», — написал он.

По состоянию на 18.00 восстановлено электроснабжение 55% потребителей Харькова и 85% Харьковской области, сообщил Синегубов в эфире национального телемарафона.



Полтава

Полностью обесточенной оказалась также Полтава, сообщил ее мэр Александр Мамай. Он призвал выключить все электроприборы.

Он добавил, что все больницы города и роддом подключены к генераторам и работают в штатном режиме.

Позже мэр сообщил, что сотрудники энергетической инфраструктуры начали подавать напряжение на объекты критической инфраструктуры.

Также он передал сообщение Полтавводоканала об обесточивании всех водозаборов.

«Если электричества не будет длительное время, будет применено альтернативное питание, что позволит хотя бы частично возобновить поставки воды», — заверил Мамай.

Кроме того, в Полтаве перестал работать электротранспорт и светофоры.

Вечером глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в эфире национального телемарафона сообщил, что в Полтавской области возобновлены электро-, тепло- и водоснабжение.

«Сейчас в Полтавской области возобновление водоснабжения, теплоснабжение и электроснабжение. Все обеспечено, работают графики почасовых отключений. То есть мы вернулись в то состояние, которое у нас было утром», — заявил он.

Кременчуг

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил, что из-за отутствия электроснабжения в области не работает городская система отопления.

Он также призвал жителей города отключить все электроприборы, так как важно уменьшить потребление электроэнергии в момент ее пуска.

Запорожье

По словам секретаря горсовета города Александра Куртева, по Запорожью и Запорожской области оккупанты выпустили 21 ракету. В некоторых районах пропал свет. По предварительной информации, люди не пострадали.

Кривой Рог

Начальник Криворожской военной администрации Александр Вилкул сообщил, что на шахтах Кривого Рога из-за обесточивания, вызванного ракетным ударом со стороны России, под землей оказались 596 горняков. Из них 112 уже вывели на поверхность, под землей остаются 484 человека.

РФ также нанесла ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. По последним данным погибли три человека — 64-летняя женщина и молодые супруги. 13 человек, среди которых четверо детей, пострадали, семилетняя девочка в тяжелом состоянии. В результате попадания ракеты разрушен целый подъезд.

Днепропетровская область

ПВО сбила над Днепропетровской областью 10 ракет.

Тем не менее несколько попаданий в обьекты энергетической инфраструктуры в разных районах области, в частности в Никопольском и Криворожском, все-таки было, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

Он заявил, что есть серьезные разрушения, а три работника электроподстанций были ранены.

В 15:53 Резниченко сообщил, что Днепропетровская область была полностью обесточена, аварийные работы продолжаются и могут занять больше времени, чем раньше, из-за большого количества повреждений.

По его словам, по состоянию на 15:53 восстановленной мощности в сети хватало для минимального запитывания критической инфраструктуры.

Первоначально энергетики подключают больницы, канализационно-насосные станции, водопроводы, котельные, после чего подключат дома.

«Делать прогнозы пока рано», — добавил Резниченко.

Николаев и Николаевская область

Мэр Николаева Виталий Ким сообщил, что в регионе задействованы аварийные очереди отключения электричества в области и городе.

Позже он написал, что свет включат «ближе к вечеру».

Черкассы

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что город полностью обесточен.

Кировоградская область

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что область полностью обесточена.

В 17:07 Райкович написал в своем Telegram-канале, что более 30% потребителей Кировоградской области уже с электричеством.

Коростень

В Коростене Житомирской области войска РФ нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры. По словам мэра города, вероятно длительное отключение электроэнергии.

Одесса

16 декабря в Одессе приостановили движение электротранспорта.

Об этом сообщили в Одесгорэлектротранс. В пресс-службе также уточнили, что движение электротранспорта было приостановлено из-за ракетной угрозы со стороны России. Других деталей в коммунальном предприятии не рассказали. Также неизвестно, когда движение будет восстановлено.

