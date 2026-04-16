Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия в ночь на четверг, 16 апреля, направила большинство из 19 баллистических ракет по Киеву .

«Еще одна ночь, которая доказывает, что Россия не заслуживает любого смягчения глобальной политики и снятия санкций. Россия делает ставку на войну, и именно таким должен быть ответ — нужно защищать жизнь всеми силами и нужно давить ради мира тоже всеми силами», — написал глава государства в соцсетях.

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Зеленский поблагодарил украинских партнеров, в частности Германию, Норвегию и Италию, с которыми Украина уже договорилась о поддержке ПВО.

Президент отметил, что сейчас продолжаются переговоры с Нидерландами относительно дополнительных поставок.

«Утром был доклад командующего Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Было почти 700 российских дронов за день и вечер накануне и за ночь. Также были ракеты: 19 баллистических и еще крылатые ракеты этой ночью. Большинство баллистики — против Киева. Удалось сбить 636 дронов и часть ракет. К сожалению, не все», — отметил он.

По его данным, сейчас известно о 100 раненых в результате ночного российского обстрела.

«Никакой нормализации такой России быть не может. Давление на Россию должно работать. И важно вовремя выполнять каждое обещание помощи для Украины. Есть много политических обязательств партнеров, которые уже были озвучены, но еще не реализованы. В том числе в формате „Рамштайн“ и на двусторонней основе», — добавил глава государства.

Зеленский также поручил командующему Воздушных сил связаться с теми партнерами, которые ранее давали обещания относительно ракет для Patriot и других систем ПВО.

Войска страны-агрессора России в период с 07:00 15 апреля по 07:00 16 апреля осуществили две волны комбинированных атак по территории Украины с применением 703 воздушных целей, сообщали Воздушные силы.

Россия атаковала Украину 659 БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, а также 44 ракетами:

19 баллистическими ракетами Искандер-М/С-400;

20 крылатыми ракетами Х-101;

5 крылатыми ракетами Искандер-К.

В Киеве в результате массированной атаки четыре человека погибли, среди них — 12-летний ребенок, более 50 человек пострадали.

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В Одессе в результате атаки девять погибших и 16 раненых. Также оккупанты массированно ударили по Днепру, два человека погибли, еще 30 — пострадали. Сообщается о попадании в Харькове.