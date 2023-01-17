«Деструктивные последствия». После массированной атаки 14 января повреждены девять блоков генерации электроэнергии — Шмыгаль

17 января, 18:21
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В Украине сейчас каждый день вводят аварийные отключения (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

В Украине сейчас каждый день вводят аварийные отключения (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что массированный ракетный удар России 14 января серьезно повредил девять блоков тепловых электростанций, три магистральные подстанции и одну воздушную линию.

«У последней массированной атаки были деструктивные последствия и для украинской энергетики. Были повреждены объекты генерации: один блок тепловой электростанции на востоке и восемь блоков тепловых электростанций на западе нашей страны. Повреждены три магистральные подстанции и одна воздушная линия. Это привело к росту дефицита мощности в энергосистеме», — сказал глава Кабинета министров во время заседания правительства во вторник, 17 января.

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По словам Шмыгаля, из-за последствий атаки с 15 января в Украине вынуждены каждый день вводить аварийные отключения. Несмотря на новые удары, украинская энергосистема «выстояла, осталась целостной и управляемой».

«В круглосуточном режиме продолжаются ремонтные работы. Каждый день работаем над тем, чтобы в Украину поступало больше генераторов, трансформаторов и другого оборудования для ликвидации повреждений», — заявил он.

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Премьер отметил помощь партнеров Украины: в частности, за деньги Фонда поддержки энергетики Украины закупят энергооборудование на сумму более 100 млн евро.

По состоянию на 10:30 17 января в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, особенно в утренний и вечерний пики потребления, сообщили в Укрэнерго.

В субботу, 14 января, Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. В Днепре оккупанты ударили по жилому многоэтажному дому, погибли 45 человек, среди которых шесть детей.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Обстрел Электроэнергия Отключения света Энергосистема Денис Шмыгаль Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака

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