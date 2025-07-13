В ночь на 13 июля РФ впервые с мая 2025 года не атаковала тыловую Украину шахедами ночью. Всего с 14:00 12 июля и в течение текущих суток 13 июля российские войска атаковали 60 дронами, сообщили Воздушные силы.

В течение дня российские войска запустили по тыловым регионам более 20 беспилотников. Ночью атаки продолжились на прифронтовые районы Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.

Реклама

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито 20 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов). Кроме того, 20 дронов-имитаторов — локально потеряны/подавлены РЭБ.

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 20 БпЛА в пяти локациях.

Прошлой ночью войска страны-агрессора России атаковали Украину 623 средствами воздушного нападения. Противовоздушная оборона обезвредила 602 цели.

Оккупанты атаковали Украину 597 ударными дронами, 339 из которых — шахеды, и 26 крылатыми ракетами Х-101.

Предыдущая ночь без обстрелов была во время «майского перемирия». Российские войска не атаковали Украину в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 мая.

«Трехдневное перемирие» Путина — что известно

28 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил о «перемирии» в честь 9 мая, которое должно было длиться трое суток — с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора о так называемом трехдневном перемирии. Украина настаивает на прекращении огня сроком минимум на 30 дней, заявил он.

Позже президент сообщил, что Россия нарушила «перемирие» более 2 тысяч раз.