Зеленский рассказал, сколько ключевых объектов в Украине надо защитить с помощью ПВО от обстрелов РФ

По словам президента Владимира Зеленского, к ключевым относятся объекты энергетической и газовой системы, а также водоснабжения и т. д. (Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Об этом 10 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

«Я сегодня смотрю — на Ставке (Верховного главнокомандующего — ред.) 203 ключевых объекта Украины, которые нужно нам защищать ПВО. То есть, я не хочу говорить, что мы сделали и сколько у нас систем, но вы поймете, что это 203. Объектов гораздо больше, но я говорю о ключевых», — сказал глава украинского государства.

По словам президента Зеленского, к ключевым относятся объекты энергетической и газовой системы, а также водоснабжения и так далее.

«Серьезный вызов, но я уверен, что мы правильно делаем, но точно хочется делать это не в одиночку, чтобы партнеры нас поддерживали больше действиями, меньше словами», — подытожил он.

В ночь на 10 октября Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами и ударными БПЛА, повредив критическую инфраструктуру и жилые дома, пострадали по меньшей мере 12 человек.

Без электроснабжения и воды оставались более 5800 домов на Левом берегу в Днепровском и Деснянском районах, а также на Правом берегу в Голосеевском, Соломенском и Печерском районах.

Вечером 10 октября глава Кабмина Юлия Свириденко сообщала, что полностью восстановлено водоснабжение во всех районах Киева, а также запущеная инфраструктура водоснабжения в Кировоградской области,

Премьер добавила, что в течение дня энергетики полностью восстановили электроснабжение в Черкасской области, а в Донецкой области отменили графики аварийных отключений.