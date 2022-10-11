«Операция по перегрузке ПВО». Михаил Подоляк о том, как Россия перешла на другой этап войны и что означают последние события в Беларуси 11 октября, 16:34 Эксклюзив НВ Последствия ракетной атаки по Киеву, 10 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Масштабная ракетная атака по Украине, которая произошла 10 октября, была российской операцией по перегрузке украинской системы ПВО и эскалацией войны на новый уровень террора, рассказал в интервью Радио НВ Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента.

— [Что можно сказать] о том, что мы сейчас увидели, на массовые обстрелы Украины?

— Чтобы было ясно, во-первых, российская армия не может воевать на поле боя, это очевидно. И они сегодня практически начали другой этап войны — это откровенно, конкретно, массированно бить по центрам наших городов, по всей стране опять же, как было в самом начале войны, и уничтожать именно гражданскую инфраструктуру.

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Это уже никто не маскирует, никак не маскирует; гражданскую инфраструктуру, критическую инфраструктуру и гражданское население. То есть Россия откровенно говорит всему миру: смотрите, мы будем убивать людей, атаковать города, заниматься практически терроризмом, потому что война против гражданских — это именно война террористического типа. Никаких других месседжей сегодня Россия не послала миру вообще.

— Мы говорили о Беларуси: Лукашенко заявил, что они с Путиным договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Что это значит, чего вы ожидаете?

— Это значит, что просто странное существо продолжает вести себя странно. Во-первых, Беларусь абсолютно четко с первого дня предоставляет свою инфраструктуру для атак по Украине. Второе: уровень повышающихся угроз он повышается именно из-за российской массированной атаки по территории Украины крылатыми ракетами.

Еще раз подчеркну, потому что на поле боя Россия сегодня не может ничего показать. И, кстати, нет никакого контрнаступления, нет никаких действий именно российской армии. Есть только массированное, было пущено более 80 крылатых ракет по территории Украины.

Поэтому уровень эскалации повышается, но это повышение идет только со стороны Российской Федерации, которая наносит удары по гражданской инфраструктуре. Третье: группировка — это такие красивые слова, но не дело. Дело в том, что у них там постоянно есть какая-нибудь группировка, постоянно находятся российские военные.

Они сейчас немного добавили туда мобилизованных людей из России. Они постоянно проводят там какие-то тренировки, тренинги, обучение. Поэтому ничего принципиального не меняется и это главное. Мы отслеживаем, подчеркиваю, что мы абсолютно четко отслеживаем все происходящее в Беларуси.