Зеленский отреагировал на циничный российский обстрел в День защиты детей

1 июня, 22:08
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия понесет наказание за обстрелы страны, в том числе 1 июня — в День защиты детей.

В своем вечернем видеообращении он подчеркнул, что страна-террорист продолжает обстреливать украинские города, в результате чего гибнут мирные жители.

«Сегодня в нашей стране, как и в большинстве других стран, отмечается День защиты детей. Но и в этот день страна-террорист забрала жизнь украинского ребенка, Россия обстреливала наши города. Но и этот день мы использовали по максимуму, чтобы приблизить поражение террористов. И этот день стал временем, когда мы приближаем ответственность России, каждого убийцы, каждого террориста к ответственности», — заявил он.

Видео дня

Зеленский также отреагировал на трагедию в Киеве, когда из-за закрытого укрытия погибли люди.

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«Мы делаем максимум, чтобы защитить людей. Не было такой международной встречи, не было таких международных переговоров, на которых бы не поднимался вопрос ПВО для Украины. Но защита людей — это защита на всех уровнях. Укрытия должны быть доступны. Никогда больше не должна повториться ситуация, как в эту ночь в Киеве, когда люди пришли в укрытие, а укрытие закрыто», — сказал он в видеообращении в четверг. Это обязанность представителей местных властей — очень конкретная обязанность — обеспечить наличие и доступность укрытий круглосуточно. Больно видеть небрежное отношение к этой обязанности. Больно видеть потери. И если обязанность на местах не выполняется, это прямая обязанность правоохранителей — привлекать к ответственности", — сказал он.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека.

В Деснянском районе возле местной поликлиники погибли 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее 9-летняя дочь. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие, расположенное в этой поликлинике. По словам мужа одной из погибших женщин, убежище было закрыто, а люди тщетно стучали и искали возможности его открыть.

Позже в Офисе генпрокурора заявили, что по этому делу задержаны три должностных лица и охранника медучреждения.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Обстрел Владимир Зеленский Война России против Украины День защиты детей

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