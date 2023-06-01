Зеленский отреагировал на циничный российский обстрел в День защиты детей 1 июня, 22:08 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия понесет наказание за обстрелы страны, в том числе 1 июня — в День защиты детей.

В своем вечернем видеообращении он подчеркнул, что страна-террорист продолжает обстреливать украинские города, в результате чего гибнут мирные жители.

«Сегодня в нашей стране, как и в большинстве других стран, отмечается День защиты детей. Но и в этот день страна-террорист забрала жизнь украинского ребенка, Россия обстреливала наши города. Но и этот день мы использовали по максимуму, чтобы приблизить поражение террористов. И этот день стал временем, когда мы приближаем ответственность России, каждого убийцы, каждого террориста к ответственности», — заявил он.

Видео дня

Зеленский также отреагировал на трагедию в Киеве, когда из-за закрытого укрытия погибли люди.

«Мы делаем максимум, чтобы защитить людей. Не было такой международной встречи, не было таких международных переговоров, на которых бы не поднимался вопрос ПВО для Украины. Но защита людей — это защита на всех уровнях. Укрытия должны быть доступны. Никогда больше не должна повториться ситуация, как в эту ночь в Киеве, когда люди пришли в укрытие, а укрытие закрыто», — сказал он в видеообращении в четверг. Это обязанность представителей местных властей — очень конкретная обязанность — обеспечить наличие и доступность укрытий круглосуточно. Больно видеть небрежное отношение к этой обязанности. Больно видеть потери. И если обязанность на местах не выполняется, это прямая обязанность правоохранителей — привлекать к ответственности", — сказал он.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека.

В Деснянском районе возле местной поликлиники погибли 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее 9-летняя дочь. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие, расположенное в этой поликлинике. По словам мужа одной из погибших женщин, убежище было закрыто, а люди тщетно стучали и искали возможности его открыть.

Позже в Офисе генпрокурора заявили, что по этому делу задержаны три должностных лица и охранника медучреждения.