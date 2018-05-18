Обстрел Троицкого: Жебривский уточнил данные о жертвах удара боевиков по поселку

Женщина, которую считали погибшей в результате обстрела боевиками Троицкого, жива, сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Она находится в больнице Лисичанска. Медики оценивают ее состояние как очень тяжелое, женщину подключили к искусственной вентиляции легких. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Жизни старшего ребенка ничего не угрожает, врачи оказали ему необходимую помощь.

Напомним, около двух часов ночи 18 мая гибридные войска РФ открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое Попаснянского района. Всего было зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка.

Сообщалось, что в результате обстрела погибла супружеская пара и их 13-летний сын. Кроме того, старший ребенок получил ранения в ногу.

Обстрел расследуют как теракт.