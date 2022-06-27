Подано более 40 заявок о пропавших без вести после ракетного удара российских террористов по ТРЦ в Кременчуге

27 июня, 23:18
Нацгвардия и спасатели ликвидирую последствия ракетного удара по ТРЦ (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Нацгвардия и спасатели ликвидирую последствия ракетного удара по ТРЦ (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что в данный момент подано более 40 заявок о пропавших без вести людей после удара российских террористов по ТРЦ в Кременчуге Полтавской области.

Также известно о 13 погибших, тела которых извлечены из-под завалов. За медицинской помощью обратилось 59 человек, почти половина из них в тяжелом состоянии, один человек от полученных травм скончался в больнице

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«При процессуальном руководстве Полтавской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, объединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», — сообщили в прокуратуре.

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Вечером в понедельник, 27 июня, РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. Пока известно о 13 жертвах и минимум 50 раненых.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в торговом центре во время удара находились более тысячи человек, «количество жертв невозможно даже представить». Глава государства подчеркнул, что удар не имел никакой стратегической ценности для российской армии и таким образом страна-агрессор продолжает вымещать злость на гражданских.

В городе находится Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в Украине. В начале апреля российские агрессоры нанесли по НПЗ массированный ракетный удар. Власти заявили, что НПЗ не возобновит работу до конца года.

https://www.youtube.com/watch?v=S2P6cCyLVqw
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Кременчуг Ракетные удары Война в Украине Война России против Украины

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