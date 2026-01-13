Атаковали двумя ракетами и четырьмя БпЛА. Синегубов показал видео последствий ночного удара РФ по терминалу Новой почты в пригороде Харькова

Последствия обстрела РФ по пригороду Харькова (Фото: Скриншот из видео)

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов опубликовал видео последствий удара по терминалу Новой почты , отметив, что армия страны-агрессора России атаковала его двумя ракетами и четырьмя беспилотниками.

Об этом он сообщил во вторник, 13 января, в своем Telegram.

«Этой ночью враг атаковал терминал Новой почты в пригороде Харькова двумя ракетами и четырьмя беспилотниками», — сказал Синегубов.

Реклама

По его словам, в результате удара погибли четыре человека, еще 30 человек удалось спасти, двух из них деблокировали спасатели ГСЧС.

Сейчас четверо пострадавших находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь, продолжаются аварийно-спасательные работы с участием всех экстренных служб, отметил Синегубов.

Он добавил, что правоохранители фиксируют этот инцидент как военное преступление РФ, поскольку объект является исключительно гражданским.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 января войска России ударили по Украине шахедами и баллистическими ракетами. Под атакой были пригороды Харькова, Одесса, Киев и область.

В результате удара РФ по терминалу Новой почты в пригороде Харькова вспыхнул масштабный пожар. Компания сообщила, что уничтоженные посылки компенсируют.

