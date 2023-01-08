Повреждены дома и ферма. Оккупанты ударили по селу в Сумской области 8 января, 20:08 Последствия атаки на Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

В Сумской области в результате артиллерийских обстрелов Миропольской общины повреждены частные дома и ферма.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

По словам чиновника, в деревне зафиксировали двадцать «прилетов» из самоходной артиллерийской установки.

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В результате атаки российской армии были повреждены пять домов и местная ферма.

Живицкий отметил, что летом армия РФ уже избивала по этому самому хозяйству, тогда сгорели дотла все запасы сена для скота.

В течение дня 7 января российские военные нанесли удары по Великописаревскому и Шалыгинскому общинам Сумской области.

В Великописаревской общине в частности враг сбросил две взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя.