Повреждены дома и ферма. Оккупанты ударили по селу в Сумской области

8 января, 20:08
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Последствия атаки на Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия атаки на Сумскую область (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

В Сумской области в результате артиллерийских обстрелов Миропольской общины повреждены частные дома и ферма.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

По словам чиновника, в деревне зафиксировали двадцать «прилетов» из самоходной артиллерийской установки.

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В результате атаки российской армии были повреждены пять домов и местная ферма.

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Живицкий отметил, что летом армия РФ уже избивала по этому самому хозяйству, тогда сгорели дотла все запасы сена для скота.

В течение дня 7 января российские военные нанесли удары по Великописаревскому и Шалыгинскому общинам Сумской области.

В Великописаревской общине в частности враг сбросил две взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя.

https://www.youtube.com/embed/WNord8OQLXw
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Ферма Обстрел Сумская область Атака Война России против Украины Дмитрий Живицкий

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