Обстрел Сумской области: погибли семь работников Гослесхоза, есть угроза жизни 135 детей интерната 14 июня, 02:23 Сумская область регулярно находится под обстрелом (Фото:Оперативное командование Север)

Российские оккупанты за сутки, 13 июня, 21 раз обстреляли Сумскую область. В результате артиллерийской атаки погибли семь работников Гослесхоза, которые в это время ехали в автомобиле.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.



В течение дня в Сумской области зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская, Эсманская, Новослободская и Великописаревская общины.

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«Враг нанес артиллерийские удары по детскому дому-интернату в городе Белополье. Возникла большая угроза жизни 135 находившихся там детей. Работники интерната и спасатели эвакуировали детей», — сообщил руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх.

Детали обстрелов:

Середино-Будская община: совершен минометный обстрел (2 взрыва). Были повреждены магазин и хозяйственные здания.

В результате обстрела из ствольной артиллерии (21 взрыв) погибло семь работников Гослесхоза, которые в это время двигались на автомобиле УАЗ.

Зноб-Новгородская община: враг бил из минометов — 11 взрывов и артиллерии — 6 взрывов.

Миропольская община: произошло сброс 1 ВОГ БпЛА. Также был минометный обстрел — 3 взрыва.

В результате еще одного артобстрела (8 взрывов) поврежден 1 частный дом. Впоследствии еще 15 взрывов. Произошел пожар частного дома.

Хотинская община: россияне били из минометов — 8 взрывов.

Великописаревская община: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва) и обстрел из артиллерии — 1 взрыв.

Белопольская община: был минометный обстрел (11 взрывов). Также осуществлен авиаудар пуск 2-х ракет с вертолета (предварительно НУРС).

Эсманская община: был минометный обстрел (4 взрыва).