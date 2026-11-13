В Сумской области в результате атаки российского FPV-дрона погибли два человека — ОВА

13 ноября, 06:06
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Россияне атаковали Сумскую область (Фото: Reuters/Stringer)

Россияне атаковали Сумскую область (Фото: Reuters/Stringer)

В Сумской области в результате прицельной атаки российского FPV-дрона погибли двое мужчин.

Об этом вечером в четверг, 12 ноября, сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

«Погибли мужчины в возрасте 57 и 47 лет. Враг атаковал их FPV-дроном, когда они находились возле мотоцикла в Середино-Будской общине Шосткинского района», — написал он.

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1 ноября сообщалось, что в результате российских ударов по Глуховской общине Сумской области погибла женщина, а еще пять человек пострадали.

Как сообщил Олег Григоров, российский FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю в Глуховской общине, в результате чего погибла 70-летняя пассажирка.

Редактор: Никита Днепровский

Теги:   Сумская область Война России против Украины FPV-дроны

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