Оккупанты за день нанесли 26 минометных ударов по Сумской области — ОВА 4 февраля, 22:12 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в субботу, 4 февраля, обстреляли из минометов несколько общин в Сумской области. Всего зафиксировано 26 попаданий.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Facebook.



Отмечается, что враг бил по Белопольской, Новослободской и Великописаревской общинах. В результате в Новослободской общине повреждены два частных жилых дома.

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Кроме того, захватчики сбросили с беспилотника взрывное устройство на окраине одного из сел Краснопольской общины.

К счастью, обошлось без пострадавших.

2 февраля российская армия нанесла 120 ударов по Сумской области. Тогда вражеские войска атаковали Эсманьскую, Шалыгинскую, Середино-Будскую и Белопольскую общины.