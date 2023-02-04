Оккупанты за день нанесли 26 минометных ударов по Сумской области — ОВА
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Российские оккупанты в субботу, 4 февраля, обстреляли из минометов несколько общин в Сумской области. Всего зафиксировано 26 попаданий.
Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Facebook.
Отмечается, что враг бил по Белопольской, Новослободской и Великописаревской общинах. В результате в Новослободской общине повреждены два частных жилых дома.
Кроме того, захватчики сбросили с беспилотника взрывное устройство на окраине одного из сел Краснопольской общины.
К счастью, обошлось без пострадавших.
2 февраля российская армия нанесла 120 ударов по Сумской области. Тогда вражеские войска атаковали Эсманьскую, Шалыгинскую, Середино-Будскую и Белопольскую общины.