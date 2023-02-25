Россияне обстреляли три общины Сумской области из минометов и артиллерии — ОВА

25 февраля, 22:22
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Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупанты (Фото:ГУР)

Российские оккупанты в субботу, 25 февраля, обстреляли три общины Сумской области из минометов и артиллерии, всего было зафиксировано 36 «прилетов».

Об этом сообщила Сумская ОВА в Telegram.

В Шалыгинской общине зафиксировано 8 вражеских ударов с артиллерии и 10 – из минометов.

Кроме того, оккупанты сбросили 14 мин на три населенных пункта Белопольской общины.

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А в Свесской общине было 4 «прилета» из-за минометного обстрела со стороны россиян.

Обошлось без жертв и разрушений.

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24 февраля войска РФ прицельно обстреляли рейсовую маршрутку в Сумской области. В результате обстрела трое пассажиров и водитель получили серьезные ранения, а транспортное средство полностью сгорело.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Оккупант Сумская область Война России против Украины

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