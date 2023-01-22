Применили минометы. Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области 22 января, 18:12 Последствия одного из обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Российские оккупанты днем в воскресенье, 22 января, обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщило Оперативное командование Север в Facebook.

Отмечается, что зафиксировано восемь "приходов" по району села Бояро-Лежачи. Вероятно, враг применил минометы 120-миллиметрового калибра.

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К счастью, обошлось без потерь среди украинских военных. Информация о потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

21 января российские оккупанты нанесли 115 ударов по шести общинам Сумской области. В результате обстрелов Эсманской общины подросток получил ранения.