Применили минометы. Войска РФ обстреляли приграничье Сумской области

22 января, 18:12
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Последствия одного из обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия одного из обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Российские оккупанты днем в воскресенье, 22 января, обстреляли приграничье Сумской области.

Об этом сообщило Оперативное командование Север в Facebook.

Отмечается, что зафиксировано восемь "приходов" по району села Бояро-Лежачи. Вероятно, враг применил минометы 120-миллиметрового калибра.

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К счастью, обошлось без потерь среди украинских военных. Информация о потерях среди местного населения и повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

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21 января российские оккупанты нанесли 115 ударов по шести общинам Сумской области. В результате обстрелов Эсманской общины подросток получил ранения.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Сумская область Миномет Война России против Украины

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