Войска РФ выпустили 10 мин по селу в Сумской области и ранили подростка 21 января, 16:13 Оккупанты (Фото:ГУР)

Российские оккупанты днем субботы, 21 января, обстреляли село Студенок в Сумской облатси, в результате чего подросток получил ранения.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его словам, на улицах села разорвалось 10 мин, а одна попала в жилой дом. В результате 17-летний парень получил многочисленные осколочные ранения: его госпитализировали, но угрозы жизни уже нет.

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Глава ОВА отметил, что дом, в котором был пострадавший, полностью уничтожен.

20 января российские оккупанты обстреляли Эсманскую и Белопольскую общины в Сумской области. В регионе было зафиксировано 27 атак из минометов.