Войска РФ выпустили 10 мин по селу в Сумской области и ранили подростка
Оккупанты (Фото:ГУР)
Российские оккупанты днем субботы, 21 января, обстреляли село Студенок в Сумской облатси, в результате чего подросток получил ранения.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.
По его словам, на улицах села разорвалось 10 мин, а одна попала в жилой дом. В результате 17-летний парень получил многочисленные осколочные ранения: его госпитализировали, но угрозы жизни уже нет.
Глава ОВА отметил, что дом, в котором был пострадавший, полностью уничтожен.
20 января российские оккупанты обстреляли Эсманскую и Белопольскую общины в Сумской области. В регионе было зафиксировано 27 атак из минометов.