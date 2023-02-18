Оккупанты обстреляли сельское кладбище в Сумской области

18 февраля, 19:50
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Оккупанты (Фото:ГУР)

Оккупанты (Фото:ГУР)

Российские оккупанты в субботу, 18 февраля, в очередной раз обстреляли пограничные территории Сумской области, в результате чего под вражеский огонь попало кладбище в селе Казачье.

Об этом сообщило Оперативное командование Север в Facebook.

Отмечается, что в районе кладбища зафиксировано 11 попаданий, предположительно, из миномета 120-миллиметрового калибра.

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Потерь среди личного состава и техники украинских военных нет. Информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры уточняется.

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17 февраля россияне обстреляли из разных видов оружия семь общин Сумской области. Всего было зафиксировано более 120 попаданий.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Оккупант Сумская область Война России против Украины

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