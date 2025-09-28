РФ нанесла удар по Сумской области: один человек погиб, еще четыре получили ранения

Российские оккупационные войска в ночь на 28 сентября атаковали Сумскую область . В результате удара один человек погиб, еще четыре получили ранения, сообщили в Нацполиции.

Известно о гибели 59-летнего мужчины в Зноб-Новгородской громаде.

Повреждены три частных жилых дома, бытовое помещение и магазин, а также два транспортных средства.

Фото: Национальная полиция Украины

Кроме этого, ночью враг нанес удар по городу Сумы беспилотником. Произошло возгорание пяти частных грузовых автомобилей. Пока информации о пострадавших не поступало, уточнили в полиции.

В ночь на воскресенье, 28 сентября, армия РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве погибли три человека, среди них — 12-летняя девочка. В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом. Ранения получили более 20 человек.