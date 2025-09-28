РФ нанесла удар по Сумской области: один человек погиб, еще четыре получили ранения
Последствия удара РФ по Сумской области (Фото: Национальная полиция Украины)
Российские оккупационные войска в ночь на 28 сентября атаковали Сумскую область. В результате удара один человек погиб, еще четыре получили ранения, сообщили в Нацполиции.
Известно о гибели 59-летнего мужчины в Зноб-Новгородской громаде.
Повреждены три частных жилых дома, бытовое помещение и магазин, а также два транспортных средства.
Кроме этого, ночью враг нанес удар по городу Сумы беспилотником. Произошло возгорание пяти частных грузовых автомобилей. Пока информации о пострадавших не поступало, уточнили в полиции.
В ночь на воскресенье, 28 сентября, армия РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве погибли три человека, среди них — 12-летняя девочка. В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом. Ранения получили более 20 человек.