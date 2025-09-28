РФ нанесла удар по Сумской области: один человек погиб, еще четыре получили ранения

28 сентября, 09:12
Поделиться:
Последствия удара РФ по Сумской области (Фото: Национальная полиция Украины)

Последствия удара РФ по Сумской области (Фото: Национальная полиция Украины)

Российские оккупационные войска в ночь на 28 сентября атаковали Сумскую область. В результате удара один человек погиб, еще четыре получили ранения, сообщили в Нацполиции.

Известно о гибели 59-летнего мужчины в Зноб-Новгородской громаде.

Повреждены три частных жилых дома, бытовое помещение и магазин, а также два транспортных средства.

Реклама

Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины
Фото: Национальная полиция Украины

Кроме этого, ночью враг нанес удар по городу Сумы беспилотником. Произошло возгорание пяти частных грузовых автомобилей. Пока информации о пострадавших не поступало, уточнили в полиции.

Читайте также:
РФ атаковала Киевскую область: в четырех районах возникли пожары, пострадали работники хлебозавода

В ночь на воскресенье, 28 сентября, армия РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА. В Киеве погибли три человека, среди них — 12-летняя девочка. В Запорожье ракета попала в многоэтажный дом. Ранения получили более 20 человек.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Полиция Сумская область Война России против Украины Обстрел

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies