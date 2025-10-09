В среду, 8 октября, в Сумской области в результате российских ударов погибли три человека. Еще двое получили ранения.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

«С ночи Сумщина — под массированными вражескими ударами. Россия атакует громады области десятками ударных БПЛА, управляемыми авиабомбами. Под ударами — Степановская, Сумская, Белопольская, Великописаревская, Камышанская и Николаевская сельская громады», — отметил он.

Реклама

В результате обстрелов в Николаевской громаде погиб 40-летний мужчина, в Великописаревской — 65-летний, а в Белопольской — 66-летний местный житель.

Кроме того, ранения получили 47-летний житель Степановской громады и 52-летний житель Сумской громады. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Также зафиксированы повреждения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры.