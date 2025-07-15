Армия РФ ударила по Шосткинской громаде на Сумщине: пострадал человек, повреждено медучреждение
Взрыв (Фото: via Думская / Telegram)
В ночь на вторник, 15 июля, российские оккупанты нанесли удар по Шосткинской громаде Сумской области. В результате атаки пострадал один человек, повреждены многоквартирные и частные дома, медучреждение.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
«Предварительно, один человек пострадал. Ему оказывается медицинская помощь», — отметил он.
По словам председателя Сумской ОГА, масштабы разрушений сейчас уточняются, продолжается ликвидация последствий.