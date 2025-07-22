Россияне обстреляли Сумы: повреждены многоэтажки и ТЦ, есть пострадавшие, в том числе ребенок

Российские войска поздно вечером нанесли серии атак по территории Сумской области. Пострадали жилые районы Сум и Путивльской громады. Зафиксированы раненые среди гражданских, включая ребенка.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в Telegram.

В Ковпаковском районе Сум россияне нанесли удар по густонаселенной жилой зоне. Повреждены 5 многоэтажек, торговый центр и 18 частных авто.

В больницу доставлены двое жителей — 60-летняя женщина и 38-летний мужчина. Еще 12 человек обратились за медицинской и психологической помощью. На месте работают экстренные службы.

Ранее в тот же вечер российские дроны атаковали гражданскую инфраструктуру Путивльской общины. Пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них 5-летний мальчик. Всем оказали медицинскую помощь без госпитализации.

На месте попадания возник пожар, продолжается ликвидация последствий.