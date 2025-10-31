Удар РФ по Сумах. Вспыхнули многоэтажка и объект инфраструктуры, пострадали 11 человек, в том числе четверо детей — фото
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела в Сумах 31 октября (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)
В ночь на пятницу, 31 октября, страна-агрессор Россия нанесла удары по жилому сектору и инфраструктуре Сум, в результате чего пострадали 11 человек, среди них — четверо детей. Об этом сообщает ГСЧС.
В результате попадания в девятиэтажный жилой дом на верхних этажах вспыхнули пять квартир и семь балконов.
По данным ГСЧС, чрезвычайники спасли 12 жителей многоэтажки.
В частном секторе вспыхнули две постройки хозяйственного назначения, а взрывной волной поврежден одноэтажный дом на пять квартир.
В ГСЧС уточнили, что наибольшие разрушения и масштабные очаги горения возникли на объекте инфраструктуры. Там ликвидировали пожары.
Ранее сообщалось, что Россия запустила по Сумах 10 беспилотников за час, попадание произошло в жилые дома, в частности девятиэтажку и двухэтажный дом.
Укрзализныця заявила, что войска РФ ночью ударили по пассажирскому депо в Сумах, в результате чего поврежден и уничтожен подвижной состав и хозяйственные помещения компании.
Укрзализныця привлекла подменные вагоны для перевозки пассажиров поезда № 779/780 Сумы — Киев.