Россияне ранили троих детей и трех взрослых, обстреляв Донецкую область

18 июля, 00:10
Последствия обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что 17 июля российские оккупанты обстреляли город Соледар и село Ягодное Донецкой области.

«В результате массированных атак травмированы трое граждан. Также получили осколочные ранения трое детей», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Также сообщается, что большие разрушения получили частные дома, хозяйственные постройки и гаражи.

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Открыто два уголовных производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время устанавливаются все пострадавшие лица.

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Ранее в Генштабе сообщили, что Россия продолжает сосредотачиваться в основном на попытках взять под контроль Северск и продвинуться в направлении Бахмута. На ряде направлений ВСУ нанесли оккупантам потери.

https://www.youtube.com/watch?v=cWpz1EYh4OE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донецкая область Война в Украине Война России против Украины

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