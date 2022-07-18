Россияне ранили троих детей и трех взрослых, обстреляв Донецкую область 18 июля, 00:10 Последствия обстрелов в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что 17 июля российские оккупанты обстреляли город Соледар и село Ягодное Донецкой области.

«В результате массированных атак травмированы трое граждан. Также получили осколочные ранения трое детей», — сообщили в Офисе генпрокурора.



Также сообщается, что большие разрушения получили частные дома, хозяйственные постройки и гаражи.

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Открыто два уголовных производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). В настоящее время устанавливаются все пострадавшие лица.

Ранее в Генштабе сообщили, что Россия продолжает сосредотачиваться в основном на попытках взять под контроль Северск и продвинуться в направлении Бахмута. На ряде направлений ВСУ нанесли оккупантам потери.

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