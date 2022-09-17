Оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС, на станции повреждено оборудование
Обстрел Славянской ТЭС (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Утром в субботу, 17 сентября, войска РФ обстреляли Славянскую ТЭС, которая находится в городе Николаевка Донецкой области. На территории станции повреждено оборудование.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВО Павел Кириленко в Telegram.
В результате обстрела в городе начались перебои с водоснабжением.
Пожар укротили спасатели.
По прибытию на место вызова было установлено, что на станции загорелся трансформатор. Во время тушения пожара начались обстрелы и создалась угроза жизни спасателям. Тушение пожара было приостановлено. Личный состав находился в укрытии.
Через час пожар трансформатора был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
Трудности с электроэнергией являются следствием ударов РФ по объектам критической инфраструктуры. Под ракетный обстрел 11 сентября попала Харьковская ТЭЦ, где погибли два сотрудника Укрэнерго.
Поэтому в ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение почти всюду удалось полностью восстановить.
Также днем в понедельник, 12 сентября, войска РФ снова ударили по Харькову, выведены из строя объекты критической инфраструктуры.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.