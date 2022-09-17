Оккупанты обстреляли Славянскую ТЭС, на станции повреждено оборудование 17 сентября, 14:21 Обстрел Славянской ТЭС (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Утром в субботу, 17 сентября, войска РФ обстреляли Славянскую ТЭС, которая находится в городе Николаевка Донецкой области. На территории станции повреждено оборудование.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВО Павел Кириленко в Telegram.

В результате обстрела в городе начались перебои с водоснабжением.

Пожар укротили спасатели.

По прибытию на место вызова было установлено, что на станции загорелся трансформатор. Во время тушения пожара начались обстрелы и создалась угроза жизни спасателям. Тушение пожара было приостановлено. Личный состав находился в укрытии.

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Через час пожар трансформатора был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Трудности с электроэнергией являются следствием ударов РФ по объектам критической инфраструктуры. Под ракетный обстрел 11 сентября попала Харьковская ТЭЦ, где погибли два сотрудника Укрэнерго.

Поэтому в ряде регионов Украины исчез свет. Частично были обесточены населенные пункты в Харьковской, Донецкой, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Через несколько часов электроснабжение почти всюду удалось полностью восстановить.

Также днем в понедельник, 12 сентября, войска РФ снова ударили по Харькову, выведены из строя объекты критической инфраструктуры.

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