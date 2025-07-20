В Славянске из-под завалов разрушенного дома изъяли тело погибшего мужчины — ГСЧС

20 июля, 15:34
В Славянске из-под завалов спасатели достали тело мужчины (Фото: ГСЧС Донетчины)

В ночь на 20 июля армия РФ осуществила обстрел города Славянск Донецкой области. Спасатели достали из-под завалов разрушенного дома тело погибшего мужчины.

Об этом сегодня, 20 июля, сообщило Главное управление ГСЧС в Донецкой области. Как отмечают спасатели, в результате вражеского обстрела Славянска разрушен частный жилой дом.

Во время разбора завалов спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Разобрано 500 килограммов разрушенных строительных конструкций.

Кроме того, пожарные ликвидировали пожар на площади 50 м² — горели жилой дом и летняя кухня.

Всего за сутки россияне 36 раз обстреляли населенные пункты Донетчины.

