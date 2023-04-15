Ракетный удар по Славянску: под завалами продолжают искать четырех человек 15 апреля, 17:23 Спасательная операция в Славянске (Фото:Суспільне/Telegram)

В Славянске, по которому вечером 14 апреля российские войска нанесли ракетный удар, продолжается спасательная операция. Там под завалами жилой пятиэтажки ищут четырех человек.

Об этом заявила пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал в комментарии Суспільному.

По ее словам, по состоянию на 15.30 спасатели разобрали 75 тонн строительных конструкций.

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«Под завалами ищут еще четыре человека», — говорится в сообщении.

В субботу, 15 апреля, из-под завалов пятиэтажки в Славянске извлекли тела еще двух человек. Таким образом, количество погибших в результате ракетного удара россиян по городу возросло до 11 человек.