Обстрел Славянска. Из-под завалов дома достали тела троих погибших

8 сентября, 09:57
Поделиться:
Последствия обстрела Славянска (Фото:Вадим Лях via Facebook)

Последствия обстрела Славянска (Фото:Вадим Лях via Facebook)

В среду, 7 сентября, оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области, в результате чего был частично разрушен трехэтажный жилой дом. Во время разбора завалов обнаружили тела троих погибших.

Об этом в Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

«Из-под завалов дома на ул. Торской достали тела всех троих погибших — двух мужчин и женщину», — написал он.

Читайте также:
Россияне из Градов и тяжелой артиллерии обстреляли Днепропетровскую область, есть повреждения — глава ОВА
https://www.facebook.com/Vadymlyakh/posts/pfbid02zZEciZT2Cb7teitXZmo8X4hoUrHqjRDtRYBU7JyDoigJw9khDZ1Z9wwiUVPQqFdPl
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Славянск Донецкая область Гражданские потери Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X