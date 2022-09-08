Обстрел Славянска. Из-под завалов дома достали тела троих погибших
Последствия обстрела Славянска (Фото:Вадим Лях via Facebook)
В среду, 7 сентября, оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области, в результате чего был частично разрушен трехэтажный жилой дом. Во время разбора завалов обнаружили тела троих погибших.
Об этом в Facebook сообщил мэр Славянска Вадим Лях.
«Из-под завалов дома на ул. Торской достали тела всех троих погибших — двух мужчин и женщину», — написал он.
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