Россияне выпустили кассетные снаряды по гражданским объектам в Славянске и Краматорске — СБУ 3 июля, 20:11 Последствия обстрела Славянска российскими оккупантами, 3 июля 2022 года (Фото:Вадим Лях / Facebook)

Обстрел российскими оккупантами Славянска и Краматорска Донецкой области РСЗО в воскресенье, 3 июля, подтверждает: Россия целенаправленно наносит удары по гражданским, а не военным объектам.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, сообщает спецслужба в Telegram.



СБУ и Нацполиция открыли уголовные дела по фактом нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины). Предварительно подтверждена гибель шести человек, 15 — пострадали.

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«Среди погибших есть семья с 12-летним ребенком. В списке мишеней — жилые дома, садовое общество, фильтровальная станция, гаражный кооператив… То есть опять только гражданские объекты, по которым оккупанты выпустили кассетные боеприпасы. Такие действия — очередная террористическая атака, ставшая уже привычным инструментом для врага и за которую он обязательно понесет ответственность», — подчеркнул Баканов.

3 июля российские оккупанты осуществила самый масштабный обстрел Славянска Донецкой области за последнее время. Мэр города Вадим Лях сказал, что, предварительно, в результате обстрела погибли шесть человек, среди них ребенок, 15 — были ранены. Пострадали микрорайоны Артема, Железнодорожный, Северный, Машмет, Мясокомбинат.

Также в воскресенье россияне обстреляли Краматорск из РСЗО Смерч. Предварительно, никто не пострадал, но есть серьезные разрушения. Оккупанты разрушили гостинично-жилищный комплекс и часть дороги в жилом районе. Вечером 3 июля оккупанты снова нанесли удары по Краматорску.

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