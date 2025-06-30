Россия атаковала дронами промышленную зону в Славянске: вспыхнули пожары, повреждены здания

30 июня, 13:34
Последствия российского удара по Славянску Донецкой области, 30 июня 2025 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Последствия российского удара по Славянску Донецкой области, 30 июня 2025 года (Фото: ГСЧС Украины/Telegram)

Российская армия в понедельник, 30 июня, атаковала шестью дронами промышленную зону Славянска Донецкой области.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В результате обстрелов РФ повреждены частные и многоквартирные дома. По двум адресам возникли пожары.

Горели разрушенные элементы конструкций, кровля и перекрытия складских зданий.

В ГСЧС отметили, что пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram
ГСЧС Украины/Telegram
Фото: ГСЧС Украины/Telegram

Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях подтвердил, что ночью россияне атаковали город шахедами.

По его словам, повреждены промышленные помещения и частные дома.

Воздушные силы ВСУ сообщали, что войска России в ночь на 30 июня атаковали Украину 107 ударными дронами Shahed и беспилотниками-имитаторами. Противовоздушная оборона обезвредила 74 БпЛА.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Славянск Донецкая область атака шахедов Война России против Украины шахеды

