Обстрел Славянска. Число пострадавших превысило 30 человек, пятеро — в крайне тяжелом состоянии

27 марта, 15:18
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Последствия обстрела Славянска (Фото:Нацполиция)

Последствия обстрела Славянска (Фото:Нацполиция)

Количество раненых в результате российского удара по Славянску возросло до 32.

Об этом сообщает Наполиция.

По состоянию на 15:00 известно о 34 пострадавших, из них двое — погибли.

В полиции также рассказали, что пятеро раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.

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Полицейские собирают доказательства военных преступлений РФ и помогают раненым. Информация о раненых и разрушениях уточняется.

В понедельник утром, 27 марта, российские оккупанты атаковали Славянск, ударив двумя ракетами С-300. Разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Славянск Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

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