Обстрел Славянска. Число пострадавших превысило 30 человек, пятеро — в крайне тяжелом состоянии
Последствия обстрела Славянска (Фото:Нацполиция)
Количество раненых в результате российского удара по Славянску возросло до 32.
Об этом сообщает Наполиция.
По состоянию на 15:00 известно о 34 пострадавших, из них двое — погибли.
В полиции также рассказали, что пятеро раненых находятся в крайне тяжелом состоянии.
Полицейские собирают доказательства военных преступлений РФ и помогают раненым. Информация о раненых и разрушениях уточняется.
В понедельник утром, 27 марта, российские оккупанты атаковали Славянск, ударив двумя ракетами С-300. Разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов.