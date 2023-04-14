Оккупанты ударили по жилым кварталам в Славянске, разрушен многоэтажный дом 14 апреля, 17:41 Последствия российского обстрела Славянска 14 апреля 2023 года (Фото:Павло Кириленко / Facebook)

Российские оккупанты в пятницу, 14 апреля, обстреляли Славянск Донецкой области.

В результате вражеского обстрела разрушены несколько этажей многоэтажного дома. Донбасс.Реалии пишет о по меньшей мере десяти взрывах в городе.



Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram, что россияне ударили по трем пятиэтажным домам в Славянске, один из них частично разрушен. В районе школы прозвучало по меньшей мере семь взрывов. Известно об одном погибшем и шести пострадавших.

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По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, под завалами одного из домов есть люди, в том числе ребенок, также повреждено здание школы. Идет спасательная операция. Кириленко также подтвердил российские удары по Краматорску и Константиновке.

Начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов сказал Суспільному, что артобстрелу оккупантов подверглась промзона города, повреждены два нежилых дома, пострадавших нет.

14 апреля россияне также нанесли авиаудары по Орехову Запорожской области и по приграничной территории Черниговской области.